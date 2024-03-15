الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت سفينة إسرائيلية تسمى "باسيفيك" في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية.
وأضاف أن الحوثيين استهدفوا أيضا مدمرة أميركية في البحر الأحمر بطائرات مسيّرة، مؤكدا تحقيق أهدافهم بنجاح.
أتى ذلك بعد إعلان شركة أمبري للأمن البحري عن أن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.
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