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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

3/15/2024 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت سفينة إسرائيلية تسمى "باسيفيك" في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية.


وأضاف أن الحوثيين استهدفوا أيضا مدمرة أميركية في البحر الأحمر بطائرات مسيّرة، مؤكدا تحقيق أهدافهم بنجاح.


أتى ذلك بعد إعلان شركة أمبري للأمن البحري عن أن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.

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