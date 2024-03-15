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الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

3/15/2024 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال "غير منطقية"، مشيرا إلى أن فريقا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات.
وبينت مصادر للجزيرة إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت في مرحلة أولى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من "الرشيد" و"صلاح الدين" من غزة لعودة النازحين ومرور المساعدات، مشيرة إلى أن الحركة عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.













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