الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال "غير منطقية"، مشيرا إلى أن فريقا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات.
وبينت مصادر للجزيرة إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت في مرحلة أولى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من "الرشيد" و"صلاح الدين" من غزة لعودة النازحين ومرور المساعدات، مشيرة إلى أن الحركة عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا تحددهم، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.
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