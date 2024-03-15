حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين
التاريخ
3/15/2024 10:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع المالكية العسكري الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع المرج بالأسلحة المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة بالاستهدافين.
من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
MENAFN15032024000208011052ID1107982521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.