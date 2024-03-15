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حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

3/15/2024 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع المالكية العسكري الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع المرج بالأسلحة المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة بالاستهدافين.


من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.


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