غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر راح ضحيتها 56 شهيدا وأكثر من 300 جريحا ضد مراكز توزيع المساعدات خلال الـ48 ساعة الأخيرة بالقطاع.
وذلك باستهداف مركز توزيع المساعدات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح، واستهداف مركز آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت وسط غزة.
وحمّل المكتب الإعلامي بغزة -في بيان- الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مطالبا دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
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