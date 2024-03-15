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غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

3/15/2024 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر راح ضحيتها 56 شهيدا وأكثر من 300 جريحا ضد مراكز توزيع المساعدات خلال الـ48 ساعة الأخيرة بالقطاع.


وذلك باستهداف مركز توزيع المساعدات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح، واستهداف مركز آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت وسط غزة.


وحمّل المكتب الإعلامي بغزة -في بيان- الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مطالبا دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.


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