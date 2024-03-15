حماس تقدم عرضا حديدا للتوصل اوقف لاطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قالت حركة حماس انها قدمت عرضا حديدا عبر الوسطاء من احل التوصل لوقف لاطلاق النار على عدة مراحل.
وبحسب اقتراح حماس فان المرحلة الاولى
لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل 700-1000 سجين فلسطيني
و قدمت حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء يتضمن المرحلة الاولى من إطلاق سراح النساء الإسرائيليات والأطفال وكبار السن والمرضى الرهائن مقابل إطلاق سراح 700-1000 سجين فلسطيني، وفقًا لاقتراح رأته وكالة رويترز.
ستشمل المرحلة الاولى ابضا اطلاق
100 اسير فلسطيني يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون إسرائيلية وإطلاق "المجندات الإسرائيليات".
وقالت حماس إنها ستوافق على تحديد موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والسجناء، وفقًا للاقتراح.
وقالت حماس في اقتراحها إنه سيتم التوافق على موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من غزة بعد المرحلة الأولى.
وقالت حماس إن جميع المعتقلين من الجانبين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية من الخطة.
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