حماس تقدم عرضا حديدا للتوصل اوقف لاطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قالت حركة حماس انها قدمت عرضا حديدا عبر الوسطاء من احل التوصل لوقف لاطلاق النار على عدة مراحل.

وبحسب اقتراح حماس فان المرحلة الاولى

لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل 700-1000 سجين فلسطيني

و قدمت حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء يتضمن المرحلة الاولى من إطلاق سراح النساء الإسرائيليات والأطفال وكبار السن والمرضى الرهائن مقابل إطلاق سراح 700-1000 سجين فلسطيني، وفقًا لاقتراح رأته وكالة رويترز.

ستشمل المرحلة الاولى ابضا اطلاق

100 اسير فلسطيني يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون إسرائيلية وإطلاق "المجندات الإسرائيليات".

وقالت حماس إنها ستوافق على تحديد موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والسجناء، وفقًا للاقتراح.

وقالت حماس في اقتراحها إنه سيتم التوافق على موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من غزة بعد المرحلة الأولى.

وقالت حماس إن جميع المعتقلين من الجانبين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية من الخطة.