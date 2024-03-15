برعاية منصور بن زايد.. انطلاقة قوية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالبحرين



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، انطلقت مساء أمس بمملكة البحرين الشقيقة البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية من خلال "بطولة البحرين للإنتاج المحلي".

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على عدد من الجولات في مختلف قارات العالم.

وشهد افتتاح البطولة التي أقيمت بمشاركة 151 خيلاً، منافسات قوية ومثيرة خلال الأشواط التأهيلية، التي انطلقت بشوط المهرات عمر سنة القسم "أ"، حيث أحرزت المركز الأول "مجرة إن إس" لمربط النسيم، وحققت 90.05 نقطة.

وتصدرت "اتش ايه سمانة" لحبيب عباس إبراهيم، القسم "ب"، وسجلت 89.70 نقطة، فيما أحرزت "تي اف كيه هالة" لمربط تي اف كيه، المركز الأول في القسم "أ" للمهرات عمر 2 و3 سنوات، وحققت 90.90 نقطة.

كما تصدرت "نور الحرية" لعلي مهدي المقابي، القسم "ب"، محققة 90.75 نقطة، وذهبت صدارة القسم "أ" للأفراس الى "أورا الجزلة" لمربط الأوراسية، واختتمت "ايه كيه غالية" لعلي محمد الرويعي، منافسات اليوم الأول بتصدرها للقسم "ب" للأفراس، وحققت 89.50 نقطة.

من ناحيته توجه سعادة محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة لرعايته للبطولة، ودعمه المتواصل للفروسية في الإمارات والعالم، وإلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية لمتابعته الحثيثة لكافة برامج وأنشطة الجمعية، مشيرا إلى أن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تدعم المربين والملاك والعارضين في الإمارات وكافة دول وقارات العالم، وتعزز مكانة الإمارات كأكبر مطور لهذه الرياضة في العالم.

وكانت الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من عدة بطولات فريدة من نوعها، تهدف لتشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وتأتي إقامة هذه البطولات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ودعم سموه الكبير لمسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وتعتبر مملكة البحرين الشقيقة أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية التي تشتمل على 10 جولات تقام في دول من الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا واستراليا وامريكا الجنوبية وامريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل جولة.

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