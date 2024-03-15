الكرملين: ماكرون يظهر استعداد فرنسا للانخراط بشكل أكبر في حرب أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق الكرملين على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تحدث فيها عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا اليوم الجمعة إن فرنسا متورطة بالفعل في الحرب وتشير الآن إلى أنها مستعدة للانخراط بشكل أكبر.
وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون حول "ضرورة منع انتصار روسيا"، تؤكد أن باريس لا تتورع عن الغوص أعمق في حرب أوكرانيا.
ووصف ماكرون روسيا أمس الخميس بأنها خصم لن يتوقف في أوكرانيا إذا انتصر على قواتها في الصراع المستمر منذ عامين، وحث الأوروبيين على ألا يكونوا "ضعفاء" وأن يستعدوا للرد.
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