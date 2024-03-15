الكرملين: ماكرون يظهر استعداد فرنسا للانخراط بشكل أكبر في حرب أوكرانيا

علق الكرملين على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تحدث فيها عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا اليوم الجمعة إن فرنسا متورطة بالفعل في الحرب وتشير الآن إلى أنها مستعدة للانخراط بشكل أكبر.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون حول "ضرورة منع انتصار روسيا"، تؤكد أن باريس لا تتورع عن الغوص أعمق في حرب أوكرانيا.





ووصف ماكرون روسيا أمس الخميس بأنها خصم لن يتوقف في أوكرانيا إذا انتصر على قواتها في الصراع المستمر منذ عامين، وحث الأوروبيين على ألا يكونوا "ضعفاء" وأن يستعدوا للرد.



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