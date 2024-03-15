غداً.. 103 خيول تتنافس في آخر أمسيات مضمار جبل علي





تشارك 103 خيول، من نخبة الخيول المحلية والعالمية، غداً في الأمسية الحادية عشرة والأخيرة من موسم سباقات مضمار جبل علي، والذي يتضمن 7 أشواط، بقيمة جوائز مالية تبلغ 1.4 مليون درهم.

وتنطلق الأمسية الأخيرة على مضمار جبل علي بسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، لملاك الاسطبلات الخاصة، على مسافة 1200 متر – هانديكاب، ويشارك فيه 15 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.

ويتضمن الشوط الثاني“سكون تكافل ستيكس” السباق لمسافة السرعة 1000 متر – هانديكاب، بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 96 ألف درهم.

وتتنافس 10 خيول في الشوط الثالث للمهرات عمر الثلاث سنوات في سباق جبل علي ديستاف“كوندشنس” لمسافة 1400 متر، بجوائز تبلغ 200 ألف درهم.

ويشارك 16 من خيول الثلاث سنوات في الشوط الرابع "سباق الوصل كلاسيك"، على مسافة 1400 متر، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 200 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، لسباق "جبل علي كلاسيك" تتنافس 16 خيلاً على مسافة 1400 متر، 7 منها بتصنيف“100” أو أكثر، على جوائز مالية بقيمة 250 ألف درهم.

وسيحمل الشوط السادس الرئيسي "سباق جبل علي ستيكس" المنافسة الأقوى، على مسافة 1950 متراً، بين نخبة من الخيول يبلغ عددهم 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم.

أما آخر أشواط الأمسية الختامية لمضمار جبل علي، والذي يضم 14 خيلاً للبحث عن آخر الفائزين في سباق هانديكاب لمسافة الميل“كأس بنك دبي التجاري”، فسوف تتنافس على جوائز بقيمة 84 ألف درهم.

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