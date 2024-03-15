13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع



عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 13.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.575 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.589 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 9.53 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و3.99 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 438 مليون درهم، وسهم "الدار العقارية" بسيولة 283.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط بنحو 378 مليون درهم، ثم سهم "إعمار للتطوير" مستقطباً نحو 288 مليون درهم، وسهم "جي إف إتش" بسيولة 273.5 مليون درهم.

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