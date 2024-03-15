إيجل هيلز الإماراتية تطور مشروعاً بعاصمة المجر يحاكي عقارات دبي

أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجل هيلز، أن مشروع تطوير أحد أحياء العاصمة المجرية بودابست المقترح هو أكثر من مجرد استثمار عقاري تقليدي، بل يمثل شهادة هامة على احترامنا التام وإعجابنا الكبير بالإرث التاريخي لدولة المجر، بالإضافة إلى الحراك الثقافي النشط وطموح شعبها في بناء مستقبل أفضل.



وقال العبار : يسعد شركة إيجل هيلز العقارية أن تلاقي هذا التوجه من دولة المجر، وهي دولة تتمتع بإمكانيات هائلة وتراث ثقافي ثري وممتد، لذا نتشرف بالشراكة مع هذه الدولة العريقة في تطوير هذا المشروع العملاق.



وأضاف العبار أن إيجل هيلز العقارية ستلتزم بتكريس خبراتها وشغفها في التخطيط والتطوير العمراني، بما يضمن أن يحقق هذا المشروع كل الآمال المعقودة عليه، بل وأن يتجاوز كل التوقعات التي ينتظرها المجتمع المجري، و كافة الأطراف المعنية بالتراث والتطوير الحضاري و العمراني في دولة المجر".

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قالت في خبر سابق أن الإمارات والمجر وقعتا صفقة بـ5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لتطوير أحد أحياء بودابست المتهالكة ومحطة سكة حديد مهجورة جزئيا، ويتم بموجبها إضفاء مظاهر التألق التي تحظى بها عقارات دبي على أحد أحياء بودابست المتهالكة، حسب ما قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، موضحا أن شركة "إيجل هيلز" العقارية ستتعاون مع الحكومة في بودابست في هذا المشروع.

وتعد إيجل هيلز، ومقرها أبو ظبي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج، ولها مشاريع كبيرة تمتد في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وتتوسع الشركة في البلدان التي تحتاج إلى توريد المنازل والمكاتب الحديثة، ولديها مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات في ألبانيا وصربيا وإثيوبيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز