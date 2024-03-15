قرعة دور الثمانية في الدوري الأوروبي تسفر عن صدام بين ميلان وروما وليفربول يواجه أتالانتا

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 11 أبريل القادم بملاعب ميلان وليفربول وليفركوزن وبنفيكا، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب روما وأتالانتا وويستهام ومارسيليا.

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من بنفيكا ومارسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا، فيما يلعب الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن وويستهام.

وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في الثاني من مايو المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو على ملعب (أفيفا) في العاصمة الأيرلندية دبلن.

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