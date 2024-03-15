قرعة دور الثمانية في الدوري الأوروبي تسفر عن صدام بين ميلان وروما وليفربول يواجه أتالانتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي
ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي
باير ليفركوزن الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي
وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 11 أبريل القادم بملاعب ميلان وليفربول وليفركوزن وبنفيكا، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب روما وأتالانتا وويستهام ومارسيليا.
وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من بنفيكا ومارسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا، فيما يلعب الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن وويستهام.
وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في الثاني من مايو المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.
ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو على ملعب (أفيفا) في العاصمة الأيرلندية دبلن.
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