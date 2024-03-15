Friday, 15 March 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرعة دور الثمانية في الدوري الأوروبي تسفر عن صدام بين ميلان وروما وليفربول يواجه أتالانتا

3/15/2024 9:17:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي
ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي
باير ليفركوزن الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يوم 11 أبريل القادم بملاعب ميلان وليفربول وليفركوزن وبنفيكا، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب روما وأتالانتا وويستهام ومارسيليا.

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي الفائز من بنفيكا ومارسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا، فيما يلعب الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن وويستهام.

وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في الثاني من مايو المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.
ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو على ملعب (أفيفا) في العاصمة الأيرلندية دبلن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15032024000110011019ID1107982367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث