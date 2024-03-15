المدير الرياضي لأرسنال: مستعدون لمواجهة بايرن في دوري الأبطال



أكد البرازيلي إيدو، المدير الرياضي لنادي أرسنال الإنجليزي، استعداد فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي أجريت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع أرسنال، الذي يحلم بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، في مواجهة بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة القارية.

وقال إيدو في تصريحات إعلامية عقب القرعة مباشرة "في ضوء الوضع الخاص الذي نعيشه فإننا نريد أولا أن نقول أننا نتشرف بالتواجد في هذا الدور بالقرعة".

أضاف المدير الرياضي لأرسنال "القرعة هي القرعة، يتعين عليك مواجهة أي فريق والتغلب عليه إذا كنت تريد أن تتوج بالألقاب".

أوضح إيدو "ستكون مباراة ممتعة نسعد بخوضها وبالتواجد في هذا الدور الذي غبنا عنا سنوات عديدة".

وتابع "بطبيعة الحال، يتمتع بايرن بخبرة كبيرة في هذه المنافسة الاوروبية ولكننا الآن نحقق نسقا تصاعديا في كل البطولات ونحن على أهبة الاستعداد".

شدد إيدو في ختام حديثه: " نحلم بالفوز بدوري الأبطال لأن الطريقة التي نخوض بها الدوري الإنجليزي تساعدنا على ذلك. نتمنى أن يكون هذا العام هو عام أرسنال".

ويقدم أرسنال أداء جيدا للغاية في الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث عاد للتواجد بدور الثمانية لدوري الأبطال، كما يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي، الساعي للتتويج به للمرة الأولى منذ موسم 2003 / 2004، كما تأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطمع أرسنال في أن يصبح ثالث فريق إنجليزي يتوج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) في موسم واحد بعد فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ورغم ذلك، لا يتمتع أرسنال بتاريخ جيد أمام بايرن، حيث خسر 1 / 5 أمام الفريق البافاري في آخر 3 مواجهات جرت بين الفريقين بالبطولة.

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