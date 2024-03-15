التوطين: ضبط 1202 شركة خاصة عينت 1963 مواطناً بشكل غير قانوني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تمكنت من خلال منظومتها الرقابية من ضبط 1202 شركة خاصة قامت بتعيين 1963 مواطن وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 14 مارس 2024.

وأضافت: نؤكد على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وندعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الشركات المخالفة تشمل:

-تخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة

-تطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية

-فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم عن كل حالة

-إحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة

الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين:

-إيقاف الانتفاع من برنامج "نافس"

-استرداد المنافع المالية السابقة











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