مصرع 8 مهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل غربي تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ل
قي 8 أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين، في مياه بحر إيجة غربي تركيا وفق معلومات أولية.
وأعلن والي جناق قلعة إلهامي أكتاش، اليوم الجمعة، مصرع 8 أشخاص في حصيلة أولية جراء غرق قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين في مياه بحر إيجة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضح الوالي، أن القارب غرق ليلا وأن الإبلاغ عن الحادث جرى صباحا، مشيرا إلى أن شخصين نجيا بإمكاناتهما الذاتية، وخفر السواحل أنقذ شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى، وفي حصيلة أولية هناك 8 وفيات".
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