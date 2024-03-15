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تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

3/15/2024 9:06:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت مصادر لقناة الجزيرة أن حماس عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.
وبينت المصادر أن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.
واضافت ان حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.
وشارات أن حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.
وبينت أن مقترح حماس تضمن البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.













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