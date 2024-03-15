Friday, 15 March 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة قوة صهيونية

3/15/2024 9:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدافها بقذيفة قوة للاحتلال من 4 جنود تنقل عبوات ناسفة لمنزل بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها "أكدوا مقتل جميع أفراد القوة الصهيونية".

واشارت الكتائب بوقت مسبق من اليوم انها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

MENAFN15032024000208011052ID1107982232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث