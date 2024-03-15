Friday, 15 March 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان

3/15/2024 9:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في شهر رمضان المبارك قد يحتار عشاق القهوة في اختيار الساعة المناسبة لاحتسائها. فما أفضل وقت؟
ووجدت الدراسات أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويقلل من خطر فشل القلب، وقد يساعد في إنقاص الوزن.
ويعد شرب القهوة في الوقت المناسب أمرا ضروريا لأن تناولها في الوقت الخطأ من شأنه أن يؤثر على جسمك، فالقهوة تحفز إفراز حمض المعدة، وفي بعض الحالات قد تسبب الجفاف أثناء ساعات الصيام.
وأول وقت يمكن أن نفكر به لشرب القهوة هو بعد الإفطار مباشرة، لكنه ليس وقتا محبذا، إذ يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، مما يؤدي للحرقة.
أما على السحور فالقهوة مدرة للبول، لذلك قد تؤدي إلى الجفاف خلال النهار.
لذلك، الوقت الأفضل لشرب القهوة هو بعد الإفطار بساعة أو ساعتين، أي بعد العودة من صلاة التراويح.
متى لا تشرب القهوة؟
بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون للقهوة آثار سلبية أكثر من الآثار الإيجابية. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن القهوة أحيانا تجعلك تشعر بالقلق أو التوتر. وقد تؤثر القهوة على صحتك بطريقة غير معروفة لك تماما.
وفي الحالات التالية لا ينصح بشرب القهوة أو ينصح بتناول كمية قليلة منها:
1- القولون العصبي
يمكن للكافيين أن يزيد من حركة الأمعاء، بما في ذلك زيادة الإسهال، وهو أحد الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي.
لذلك إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فمن المستحسن الحد من أو تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
2- الغلوكوما
يرتفع ضغط العين لدى المصابين بالغلوكوما عند تناول القهوة، لذلك ينصح بالحد من تناولها أو تجنب تناولها.
وفقا لبحث أجرته شركة ماونت سيناي، فإن شرب كميات أكبر من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما لدى أولئك الذين لديهم بالفعل استعداد لزيادة ضغط العين، وفقا لتقرير في موقع إيت ذيس نُت ذات.
3- فرط نشاط المثانة
يمكن أن يؤدي تناول الكافيين إلى زيادة تكرار التبول، لذلك الأشخاص المصابون بفرط نشاط المثانة ينصحون بتجنبها.
4- أمراض القلب
نظرا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فمن المهم لأي شخص يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقا أن يتحدث مع طبيبه حول ما إذا كانت القهوة آمنة للاستهلاك، وما الكمية المسموح له بشربها.
5- الحامل
الكلية الأميركية لأمراض النساء والتوليد توصي الحوامل بالحد من الكافيين إلى 200 ملليغرام (نحو فنجانين من القهوة) يوميا من أجل تقليل خطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.
ومع ذلك، خلصت مراجعة بحثية عام 2020 منشورة في المجلة البريطانية للطب إلى أنه لا يوجد مستوى آمن لتناول الكافيين أثناء الحمل. ويجب على الحوامل مناقشة تناولهن الكافيين مع طبيبهن.
6- المرضع
بما أن الكافيين منبه ومدر للبول، فقد تكون الأم المرضعة معرضة لخطر الجفاف. وتقترح جمعية الحمل الأميركية تجنب الكافيين قدر الإمكان أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.
7- القلق
الكافيين منبه، وهذا يعني أنه قد يؤدي إلى تفاقم القلق لدى بعض الأفراد. إذا كنت تعاني بانتظام من القلق أو نوبات الهلع، فقد ترغب في التفكير في تجنب أو تقليل تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين.
وجدت الأبحاث التي أجراها المستشفى العام للطب النفسي أن المستويات الأعلى من الكافيين (حوالي 5 أكواب من القهوة يوميا) يمكن أن تسبب نوبات هلع لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق.
8- الإسهال
إذا كنت تعاني من الإسهال، فإن القهوة ستزعجك لأنها تحرك الأمعاء.
9- الارتجاع المعدي المريئي (جي إي آر دي)
يمكن للكافيين أن يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهو الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة. وهذا يمكن أن يتسبب في دخول محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، مما يؤدي إلى أعراض ارتجاع المريء غير المريحة.
إذا كان لديك ارتجاع معدي مريئي، ففكر في تناول القهوة المنزوعة الكافيين.
الجزيرة













MENAFN15032024000208011052ID1107982231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث