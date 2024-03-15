كتائب القسام: استهدفنا 5 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وسط غزة

كتائب القسام: استهدفنا 5 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وسط غزة
التاريخ
3/15/2024 8:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.
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