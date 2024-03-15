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صحة غزة: 31 ألفا و490 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

3/15/2024 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31 ألفا و490 شهيدا و73 ألف و439 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة ماضية.













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