صحة غزة: 31 ألفا و490 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

صحة غزة: 31 ألفا و490 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي
التاريخ
3/15/2024 8:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31 ألفا و490 شهيدا و73 ألف و439 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة ماضية.
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