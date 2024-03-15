ساوثجيت يشرح موقفه من قرار وايت بالغياب عن المنتخب

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إنه تحدث بشكل علني عن قرار بن وايت بعدم الانضمام للمنتخب هذا الشهر لأنه شعر أنه سيفقد مصداقيته كمدرب للفريق إذا اعتقد الجمهور أنه تجاهل مدافع أرسنال المتألق ولم يضمه للتشكيلة الجديدة.

ولم يكن وايت ضمن أخر تشكيلة للمنتخب الإنجليزي التي أعلنها ساوثجيت أمس الخميس استعدادا لمباراتين وديتين أمام البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق من الشهر الجاري رغم أدائه المتميز الذي قدمه مع أرسنال في الأسابيع الأخيرة.

وقال ساوثجيت إن وايت (26 عاما) الذي لم يشارك مع منتخب إنجلترا منذ مغادرته معسكر كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني 2022 طلب عدم ضمه للمنتخب.

وقال مدرب إنجلترا للصحفيين "لا أعتقد أنه سيكون من الصواب عدم توضيح الموقف الذي نمر به."

وأضاف ساوثجيت "شرحنا لأرسنال أننا سنفعل ذلك. وفي حالة الإقدام على قرار من هذا القبيل فإنه يتعين عليك الالتزام به."

وقال ساوثجيت إنه شعر إنه سيفقد مصداقيته إن لم يضم اللاعب الذي يقدم أداء متميزا للتشكيلة دون توضيح.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي على أرضه في ملعب ويمبلي اللندني الشهير مع نظيره البرازيلي في 23 مارس آذار الجاري قبل أن يواجه بلجيكا بعدها ثلاثة أيام في نفس الملعب.

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