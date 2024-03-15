دوري أبطال آسيا.. العين والهلال السعودي روزنامة مزدحمة بالمباريات في أبريل المقبل

ينتظر فريقا العين، والهلال السعودي، روزنامة مزدحمة بالمباريات خلال شهر أبريل المقبل، حيث يلتقيا ذهابا، وإيابا في نصف النهائي لمنطقة الغرب من دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد تأهل إلى نصف النهائي، على حساب النصر السعودي، فيما تأهل الهلال على حساب مواطنه الاتحاد.

بالنسبة لفريق العين، يلتقي خلال شهر أبريل مع اتحاد كلباء، على استاد زعبيل، يوم 3 أبريل، ضمن منافسات ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما يلتقي يوم 7 أبريل مع النصر على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي يوم 11 من الشهر نفسه مع الجزيرة على استاد هزاع بن زايد في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر لدوري أدنوك للمحترفين أيضا.

ويلتقي العين ذهابا مع الهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد يوم 16 أبريل في نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ثم إيابا في 23 من الشهر نفسه على ملعب المملكة أرينا.

ويلتقي العين مع شباب الأهلي يوم 30 أبريل بالجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد.

وبالنسبة لفريق الهلال السعودي، فينتظره أيضا روزنامة مزدحمة خلال أبريل المقبل، حيث يلتقي مع الأخدود بالجولة 26 من الدوري السعودي، يوم 2 أبريل، على ملعب المملكة أرينا، وبعدها مع الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد بالجولة 27 من الدوري السعودي أيضا في 5 أبريل.

وعلى استاد محمد بن زايد وضمن منافسات كأس السوبر السعودي سيلتقي مع مواطنه النصر يوم 8 أبريل، فيما يخوض مباراة نهائي السوبر السعودي“في حال تأهله” على الملعب نفسه يوم 11 أبريل.

وفي يوم 16 أبريل سيلتقي مع العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على استاد هزاع بن زايد، وبعدها سيواجه مواطنه الأهلي بالجولة 28 من الدوري السعودي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 19 ابريل، ويلتقي بعدها العين مجددا في إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا.

ويختتم الهلال السعودي مبارياته يوم 26 أبريل حيث يلتقي الفتح بالجولة 29 من الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز