جامعة هيريوت وات دبي تقدم منحة رمضانية للطلبة حتى 21 أبريل غير مشروطة بمعدل

أعلنت جامعة هيريوت وات دبي عن تقديم «منحة مجتمعية رمضانية» غير مشروطة، بقيمة 10,000 درهم إماراتي لكل طالب، وذلك اعتباراً من الآن حتى 21 أبريل المقبل 2024، وذلك لعدد غير محدود من الطلبة المتقدمين خلال الفترة المحددة.

وأوضح جارى فرنانديز مسؤول قسم شؤون الطلبة المحتملين بجامعة هيريوت وات دبى، لـ«البيان»، أن شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والأعمال الطيبة، لذا قررت الجامعة زيادة المنحة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 8 آلاف درهم فقط، لترتفع إلى 10 آلاف درهم.

وأشار إلى أن المنحة ستتاح للطلبة المحتملين، سواء من طلبة الثانوية أو الدراسات العليا أو الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، من دون شرط الحصول على معدل عالٍ، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع مبلغ المنحة المجتمعية لشهر رمضان بالتساوي على الطلبة المتقدمين عبر خطة التقسيط للسنة الأولى من الدراسة.

ولفت إلى أن الجامعة فتحت باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الحصول على فرصة للدراسة في الجامعة من الآن ليتمكنوا من الحصول على المنحة قبل يوم 21 أبريل المقبل، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية المجتمعية للجامعة، ورد الجميل للمجتمع الإماراتي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، لخدمة المجتمع وأفراده عبر المساهمة في تخفيف أعباء الطلبة وذويهم في دفع الرسوم الدراسية، لتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات.

وأردف بأن المنحة ستشكل حافزاً للطلبة على السعي لتحقيق أهدافهم التعليمية، عبر تخفيف العبء المالي المرتبط بالتعليم العالي، وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية، وتشجيعهم على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي، ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيل جديد من القادة.

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