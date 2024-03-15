كاستم شو الامارات يحتفل بشركاءه ويعتمد نتائج المنافسات

تحتفى اللجنة المنظمة لمعرض كاستم شو الامارات 2024 الوجهة الأضخم والأكبر لعشاق السيارات والدراجات النارية الرياضية والمعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الاوسط اليوم السبت، برعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في انجاح النسخة التاسعة من المعرض والتي أسدل الستار عليها مؤخرا في مدينة اكسبو دبي، اضافة الى تكريم الفرق والمتسابقين المشاركين في الفعاليات



وسجلت الدورة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 أرقاما قياسية من بينها ارتفاع عدد الزوار الى اكثر من 38 ألف زائر وهو الرقم الأضخم والأكبر بين كل الدورات السابقة وكذلك زيادة في عدد الشركات والمؤسسات بمشاركة 75 شركة مختصة في مجال السيارات الرياضية والمعدلة والدراجات النارية والترفيه وألعاب المحاكاة الالكترونية والريموت كنترول والاكسسوارات فضلا عن عرض 300 سيارة و65 دراجة نارية الى جانب نماذج من اطلاقات حلول الطاقة البديلة.



واعتمدت اللجنة المنظمة واللجان التحكيمية النتائج الخاصة بالمسابقات المصاحبة في النسخة التاسعة من معرض كاستم شو الامارات 2024 حيث خطف الاضواء في مسابقة (ملك المحركات) كراج المارشال لمالكه سعيد شامس النعيمي بينما نال لقب ملك العرض في فئة الشاحنات المتسابق محمود الهاشمي .



وحقق المركز الأول في منافسات فئة الاستعراض الحر (نيسان) المتسابق سعود المري وحصل على صدارة فئة الاستعراض الحر (تويوتا) المتسابق ذياب ناصر المنصوري اما لقب الاستعراض الحر (صالون) فكان من نصيب المتسابق مصعب الضنحاني.



ويحظى معرض كاستم شو الإمارات في دورته التاسعة برعاية من مجموعة كرافانات بن لاحج وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة دبي والادارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتسجيل الوجهة المتكاملة لخدمات المركبات والتابعة لمجموعة اينوك اضافة الى الجهات المتعاونة كراجات الاداء العالي وتوب سبيد بايكس وآر أس جي وموتيك فاست.

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