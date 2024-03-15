«موديز»: مركز دبي المالي يدعم نمو مبادرات الأصول الرقمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشادت وكالة «موديز» بتحديث مركز دبي المالي العالمي لقوانين الملكية والأوراق المالية.
وقالت في بيان: «إن تحرك مركز دبي المالي العالمي لتحديث قوانين الملكية والأوراق المالية الخاصة به فيما يتعلق بقدرات البلوك تشين يمكن أن يدعم نمو مبادرات الأصول الرقمية والترميز، من خلال جذب المشاركين في السوق إلى المنطقة الحرة التابعة للمركز».
وتابعت: «يمكن لهذا الإجراء أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات تمويل رقمي جديدة».
وأردفت: «إن مساواة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بموجب قانون الالتزامات المُحدَّث، لتكون معادلة وظيفياً للمستندات التجارية الورقية، أو الصكوك مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات، يشبه الأطر الوطنية الحالية في مختلف أنحاء العالم».
وضربت الوكالة مثالاً على ذلك بتعريف اليابان للحقوق القابلة للتحويل المسجلة إلكترونياً، والأوراق المالية الإلكترونية في ألمانيا، والأوراق المالية القائمة على دفتر الأستاذ في سويسرا، والأوراق المالية غير المادية في لوكسمبورج، فضلاً عن السجلات الإلكترونية التي يمكن السيطرة عليها في الولايات المتحدة على مستوى الدولة.
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