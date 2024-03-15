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«موديز»: مركز دبي المالي يدعم نمو مبادرات الأصول الرقمية

3/15/2024 8:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشادت وكالة «موديز» بتحديث مركز دبي المالي العالمي لقوانين الملكية والأوراق المالية.

وقالت في بيان: «إن تحرك مركز دبي المالي العالمي لتحديث قوانين الملكية والأوراق المالية الخاصة به فيما يتعلق بقدرات البلوك تشين يمكن أن يدعم نمو مبادرات الأصول الرقمية والترميز، من خلال جذب المشاركين في السوق إلى المنطقة الحرة التابعة للمركز».

وتابعت: «يمكن لهذا الإجراء أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات تمويل رقمي جديدة».

وأردفت: «إن مساواة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بموجب قانون الالتزامات المُحدَّث، لتكون معادلة وظيفياً للمستندات التجارية الورقية، أو الصكوك مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات، يشبه الأطر الوطنية الحالية في مختلف أنحاء العالم».

وضربت الوكالة مثالاً على ذلك بتعريف اليابان للحقوق القابلة للتحويل المسجلة إلكترونياً، والأوراق المالية الإلكترونية في ألمانيا، والأوراق المالية القائمة على دفتر الأستاذ في سويسرا، والأوراق المالية غير المادية في لوكسمبورج، فضلاً عن السجلات الإلكترونية التي يمكن السيطرة عليها في الولايات المتحدة على مستوى الدولة.

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