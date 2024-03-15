«هوم لايك» الأوروبية تتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي

أعلنت شركة هوم لايك «Homelike»، المنصة الأوروبية للشقق الفندقية، افتتاح مكتبها في دبي، في خطوة تهدف لتوسيع وجود الشركة الاستراتيجي عالمياً.

ويركز المكتب الجديد للشركة على تلبية احتياجات المسافرين من الشركات، حيث تتمتع «هوم لايك» بسمعتها الرائدة في مجال السفر بفضل تقنيتها المتطورة، وحضورها الراسخ في السوق، وتجربة المستخدم الاستثنائية.

وتطمح الشركة إلى دفع قطاع الإقامة البديلة في دبي، بدءاً من الشقق الفندقية إلى أماكن المعيشة المشتركة، جنباً إلى جنب مع توقعات الشركة بنمو كبير في الإيرادات في السنوات المقبلة، للسيطرة على سوق الإقامة البديلة.

وتمثل خطوة الشركة بافتتاح مكتبها في دبي علامة بارزة لإعادة تعريف تجربة الإسكان البديل، وتوسيع نطاق بصمتها العالمية.

كما تهدف الشركة للاستفادة من شبكتها الواسعة من الموردين وميزات النظام المتطورة للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق سفر الشركات في دبي.

ومن المتوقع أن تبرم الشركة عدداً من الشراكات الاستراتيجية في دبي، تشمل نحو 2500 وحدة سكنية أولية، إضافة إلى 6 آلاف وحدة متوقعة في الأشهر الـ6 المقبلة، التي سيكون جزء كبير منها من الشقق الجاهزة، ما يضمن أماكن إقامة عالية الجودة للإقامات الطويلة والقصيرة.

كما تعتمد الشركة على الحلول المعتمدة على التكنولوجيا، حيث تطمح الشركة لخدمة أكثر من 15 ألف عميل، لتوفير تجربة استثنائية في دبي.

وستعمل الشركة على تقديم الطعام لكل من الإقامات القصيرة والإقامات الممتدة، حيث تلبي عروض الشركة متطلبات عملاء الشركات والمسافرين الأفراد على حد سواء، وتغطي نطاقاً يشمل نقل العمل، ومهام المشاريع، والبدو الرقميين، والعمال المرنين.

وقال المدير العام لشركة «هوم لايك»: «تمثل دبي فرصة سوقية استراتيجية لشركة هوم لايك، ونحن متحمسون للكشف عن خططنا التوسعية وتوقعات الإيرادات للمنطقة، ومع سجلنا الناجح في أوروبا وخريطة طريق واضحة للنمو في دبي، نثق في أن هوم لايك ستظهر كمنصة رائدة لسكن الشركات في الشرق الأوسط».

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