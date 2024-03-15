نتائج قرعة ربع نهائي دوري الابطال.. برشلونة يصطدم بباريس ومواجهة نارية لريال مدريد

أقيمت اليوم الجمعة، مراسم قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، بعدما انتهت منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأهم أوروبياً.

ويصطدم برشلونة بنظيره باريس سان جيرمان، فيما ستكون هناك مواجهة نارية بين ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، مع مانشستر سيتي صاحب لقب النسخة الأخيرة.

وأسفرت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عن المواجهات الآتية:

ريال مدريد × مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان × برشلونة

أرسنال × بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد × بوروسيا دورتموند

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من ربع النهائي الثاني (أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) مع الفائز من ربع النهائي الرابع (باريس سان جيرمان - برشلونة)

الفائز من ربع النهائي الأول (أرسنال - بايرن ميونخ) مع الفائز من ربع النهائي الثالث (ريال مدريد - مانشستر سيتي)

وتنطلق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 إبريل، أما آخر مباراة في ربع النهائي ستكون الأربعاء 17 إبريل، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا السبت 1 يونيو 2024 على ملعب ويمبيلي الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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