نتائج قرعة ربع نهائي دوري الابطال.. برشلونة يصطدم بباريس ومواجهة نارية لريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقيمت اليوم الجمعة، مراسم قرعة الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، بعدما انتهت منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأهم أوروبياً.
ويصطدم برشلونة بنظيره باريس سان جيرمان، فيما ستكون هناك مواجهة نارية بين ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا باللقب، مع مانشستر سيتي صاحب لقب النسخة الأخيرة.
وأسفرت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عن المواجهات الآتية:
ريال مدريد × مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان × برشلونة
أرسنال × بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد × بوروسيا دورتموند
نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
الفائز من ربع النهائي الثاني (أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) مع الفائز من ربع النهائي الرابع (باريس سان جيرمان - برشلونة)
الفائز من ربع النهائي الأول (أرسنال - بايرن ميونخ) مع الفائز من ربع النهائي الثالث (ريال مدريد - مانشستر سيتي)
وتنطلق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 إبريل، أما آخر مباراة في ربع النهائي ستكون الأربعاء 17 إبريل، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا السبت 1 يونيو 2024 على ملعب ويمبيلي الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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