غداً .. 3000 عداء وعداءة يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية

ينطلق غداً سباق الجري ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" بمشاركة أكثر من 3000 عداء وعداءة من داخل الدولة وخارجها بمضمار ميدان لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات.

وتتضمن فئات السباق، الفئة المفتوحة لسباق 10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى، ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

وعلى صعيد منافسات المبارزة في الدورة، التي يشارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، حصدت الإمارات 7 ميداليات ملونة، وضعتها على صدارة ترتيب الدول المشاركة، حيث فاز خالد مبارك بالميدالية الذهبية في سلاح "السابر" لفئة الرجال/ دولي، وعلي خليفة العبري على الفضية، وحامد المازمي على البرونزية في نفس المسابقة.

وفي منافسات سلاح "الفلورية " لفئة الرجال/ دولي فاز المصري عبدالرحمن حفور بالميدالية الذهبية، والإماراتي فارس البلوشي بالفضية، وحصل التونسي محمد أيوب فرجاني على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح "الآيبيه" لفئة الرجال/ دولي، فاز السعودي فيصل عابد بالميدالية الذهبية، ونال الأستوني ستين برينتس الميدالية الفضية، وفاز الإماراتي خليفة الزرعوني بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة سلاح "الآيبيه" فتيات محلي، فازت التونسية سارة بسباس بالميدالية الذهبية، ونالت الإماراتية العنود السعدي الميدالية الفضية، وحصلت زميلتها شيخة الزعابي على الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات البادل في الدورة، تأهل فريق الإمارات إلى الدور نصف النهائي مع فريق إيران من المجموعة الأولى، وهولندا والكويت من المجموعة الثانية.

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