وزارة الصحة في غزة: مقتل 31490 فلسطينيا وإصابة 73439 آخرين



قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 31490 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 73439 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن نحو 149 فلسطينيا قتلوا وأصيب 300 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة.

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