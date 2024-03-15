وزارة الصحة في غزة: مقتل 31490 فلسطينيا وإصابة 73439 آخرين

وزارة الصحة في غزة: مقتل 31490 فلسطينيا وإصابة 73439 آخرين
التاريخ
3/15/2024 8:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 31490 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 73439 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة أن نحو 149 فلسطينيا قتلوا وأصيب 300 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة.
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