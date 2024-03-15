المطروشي: التعاون مع الاتحاد الدولي يفتح آفاقاً جديدة لـالخماسي الحديث



أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة، يفتح آفاقاً جديدة لبرامج نشر وتطوير اللعبة لصياغة مستقبل مشرق لتلك الرياضة الأولمبية المهمة.

جاء ذلك خلال زيارة كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والوفد المرافق له لاتحاد الإمارات أمس في مقره بأبوظبي، وذلك لبحث سبل التعاون وإبرام شراكات بناءة بين الطرفين تساهم في تسريع خطى الاتحاد الإماراتي لتطوير اللعبة وتأهيل منتخبات قوية قادرة على تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.

واستعرضت المطروشي مع كلاوس خلال اللقاء برامج اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ومساعيه لتطوير تلك الرياضة في الدولة بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا بشكل عام، إلى جانب أنشطة الاتحاد وروزنامة بطولاته.

وأكدت أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي من شأنها تعزيز جهود القائمين على الخماسي الحديث في الإمارات، لتحقيق نجاحات أكبر على مختلف الأصعدة، والاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية، من خلال تأسيس شراكات مستقبلية طموحة وقادرة على تأهيل أبطال يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشادت المطروشي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، ودعمها المتواصل للاتحاد، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية يعكس أهمية وقيمة الرياضة الإماراتية، ومكانتها المرموقة لدى المنظمات الدولية.

ووجهت الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للخماسي الحديث والمساهمة في تعزيز الجهود للارتقاء بالرياضة الناشئة في الدولة وتعزيز نموها على جميع المستويات وفتح الأبواب أمام الرياضيين لممارسة واحتراف الخماسي الحديث بمختلف مجالاته.

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