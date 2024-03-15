«إم جي إكس» الإماراتية تبحث مشروعاً مشتركاً مع «أوبن إيه آي» لتصنيع الرقائق

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، عن مصدرين أن شركة «إم.جي.إكس للاستثمار» الجديدة في أبوظبي تجري مناقشات أولية حول صفقة تمويل لمشروع يتعلق بصناعة الرقائق تابع لشركة «أوبن إيه.آي» مطورة «تشات جي.بي.تي».

وأطلقت شركة «إم.جي.إكس» في وقت سابق من هذا الأسبوع لتكون متخصصة في الاستثمار التكنولوجي، وهذا مشروع مشترك أسسته شركة مبادلة وجي 42 للذكاء الاصطناعي.

ويأتي تقرير فاينانشال تايمز في أعقاب تقرير سابق يذكر أن شركة تماسيك هولدنجز السنغافورية تجري محادثات للاستثمار في أوبن إيه.آي.

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، للصحيفة إنه يتوقع أيضاً أن ينخرط إيلون ماسك مالك شركة إكس.إيه.آي في شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي في البلاد.

وأضاف: «لا أعتقد أن الأمر بعيد بالنسبة له (ماسك) للقيام بشيء هنا».

وقال العلماء إن الإمارات لديها أيضاً «تراكم» في وحدات معالجة الرسومات «جي بي يو» باهظة الثمن من «إنفيديا»، وهي المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.

وقال معالي وزير الذكاء الاصطناعي: «نحن بحاجة إلى زيادة المخزون باستمرار ليتناسب مع طموحاتنا والاتجاه الذي نسير فيه، وسيكون هناك تدفق مستمر للاستثمارات من الإمارات في هذا المجال».

واجتذبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي واحداً من كل ثلاثة دولارات جرى استثمارها العام الماضي في الولايات المتحدة، واستحوذ تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.آي على الأضواء مع تسابق الشركات الناشئة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأدى إطلاق أوبن.إيه.آي لتشات جي.بي.تي أواخر 2022 إلى لفت الانتباه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما حفز استثمارات بالمليارات في قطاع الرقائق والخوادم اللازمة لدعم استخدام هذه التطبيقات.

«أوبن إيه آي» تكشف عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي وفق التفضيلات الشخصية.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، يجري محادثات مع مستثمرين، بما في ذلك الإمارات، لجمع تمويل لمبادرة تكنولوجية تهدف لعدة أمور، من بينها تعزيز الطاقة العالمية لبناء الرقائق وتوسيع القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن المشروع قد يتطلب جمع ما يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار.

وأوضحت الصحيفة أن خطط ألتمان لجمع التمويل تهدف إلى تذليل العقبات التي تعرقل نمو أوبن إيه.آي، بما في ذلك شح رقائق الذكاء الاصطناعي اللازمة للنماذج اللغوية الكبيرة لأنظمة مثل تشات جي.بي.تي.

وتتوقع جمعية صناعة أشباه الموصلات قفزة بواقع 13.1% في مبيعات الرقائق حول العالم إلى 595.3 مليار دولار هذا العام، مقارنة بانخفاض بنحو 8 في المئة في المبيعات خلال 2023.

ولفت التقرير إلى أن الأموال التي يتحدث عنها ألتمان ضخمة بشكل غير مألوف في معايير جمع الشركات للتمويل.

ويقيّم المستثمرون أوبن إيه.آي بأكثر من 80 مليار دولار.

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