ماكدونالدز تواجه عطلاً تقنياً عالمياً وتستبعد هجوماً إلكترونياً

ذكرت شركة ماكدونالدز اليوم الجمعة أنها تواجه عطلا تقنيا أدى إلى توقف العمليات في العديد من فروعها حول العالم، من بينها اليابان وأستراليا لكنها استبعدت احتمال وقوع حادث يتعلق بالأمن السيبراني.

وقال متحدث باسم شركة ماكدونالدز القابضة في اليابان إن العديد من فروع ماكدونالدز في البلاد توقفت عن استقبال طلبات العملاء سواء في الفروع أو عبر الهاتف بسبب تعطل النظام، مضيفا أن الشركة تعمل على استعادة سير العمليات في أقرب وقت ممكن.

وقالت ماكدونالدز في بيان "نحن على علم بالعطل التقني الذي أثر على فروعنا ويجرى حاليا حل المشكلة".

وأكد متحدث باسم ماكدونالدز بأستراليا في وقت سابق اليوم أن انقطاع الخدمة يؤثر على فروع الشركة في أنحاء البلاد.

ويبدو أن انقطاع الخدمة أزعج أيضا العملاء في هونغ كونغ ونيوزيلندا والمملكة المتحدة إذ شكى البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من العطل.

وتضم سلسلة الوجبات السريعة حوالي 40 ألف فرع حول العالم، من بينهم أكثر من 14 ألف فرع في الولايات المتحدة. وتدير الشركة ما يقرب من 3000 فرع في اليابان وحوالي 1000 فرع في أستراليا، وذلك وفقا للمعلومات المتاحة في مواقعها الإلكترونية لتلك المناطق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن ماكدونالدز في هونغ كونغ تعاني من "تعطل في نظام الكمبيوتر" مشيرة إلى أن خدمة الطلب عبر الهاتف المحمول وأكشاك الطلب الذاتي لا تعمل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، واجه فيسبوك وإنستغرام المملوكان لشركة ميتا مشكلات فنية أدت إلى تعطل الخدمات العالمية لمئات الآلاف من المستخدمين لأكثر من ساعتين.

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