«فيفا» يعتمد 2.25 مليار دولار استثمارات لتطوير كرة القدم خلال 3 سنوات

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، بالإجماع، على الاستثمارات المخصصة لتطوير كرة القدم بين عامي 2023 و2026، بقيمة 2.25 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج“فيفا فورورد”، ما يشكل سبعة أضعاف ما تم استثماره في برامج التطوير قبل عام 2016.

وقال مجلس "الفيفا"، في بيان رسمي مساء أمس الخميس: "إن التقرير السنوي الذي تم التوافق عليه من لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الفيفا واللجنة المالية بالفيفا، سيتم توزيعه على جميع الجمعيات الأعضاء الـ 211 وتقديمه إلى الكونجرس الرابع والسبعين للفيفا في بانكوك الذي سيعقد يوم 17 مايو 2024 وذلك للموافقة النهائية".

من جهته قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد: "بفضل المنهج الصارم الذي تتّبعه الفيفا في الحوكمة المالية، يسير الاتحاد الدولي بخطى واثقة لتجاوز أهداف الميزانية لدورة 2023-2026 والمتمثل بـ 11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أننا سنكون قادرين على تقديم خدمات أكثر تناسباً مع احتياجات الاتحادات الوطنية الـ 211 في سبيل مساعدتها لتنفيذ مشاريعها في مجالي التطوير والتعليم والارتقاء بكرة القدم لآفاق جديدة".

وخلال الاجتماع، دعم مجلس“الفيفا” طلب إنفانتينو بفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية في كرة القدم، ورفع مستوى التزام كل الأطراف المعنية، وإضافته إلى جدول أعمال الكونجرس المقبل.

وقال إنفانتينو: "سيكون كونجرس الفيفا في نسخته الـ 74، بمثابة نقلة نوعية في جهود الاتحاد الدولي المستمرة لمحاربة العنصرية مع فرض إجراءات جديدة وأكثر صرامة تُطبّق حول العالم بالتعاون مع جميع الاتحادات الوطنية والقارية".

كما تمت الموافقة خلال اجتماع“الفيفا”على إجراءات التصويت في الكونجرس المقبل لاختيار الدولة (الدول) المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات 2026، مع توقعات أن يتم الكشف علناً خلال اجتماع الكونجرس القادم عن نتيجة كل اقتراع وإجمالي الأصوات.

وتقدم للترشح لاستضافة“كأس العالم للسيدات” 3 ملفات هي ملف من البرازيل، وملف مشترك بين بلجيكا وألمانيا وهولندا، وملف مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أقر مجلس“الفيفا” أيضاً، إقامة مونديال الشباب تحت 17 عاماً بشكل سنوي بدلاً من مرة كل سنتين، وذلك بعد أن تمت زيادة عدد المنتخبات إلى 48 مشارك، وإسناد تنظيم النسخ الخمس المقبلة من البطولة إلى قطر اعتبارا من 2025. وكذلك بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة والتي تم توسيع المشارَكة فيها إلى 24 منتخباً، لتنظم سنوياً بدءاً من عام 2025، حيث يستضيفها المغرب حتى 2029.

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