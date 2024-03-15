حوراء وسارة تمثلان الشارقة للمرأة في منتخب الكاراتية المشارك في الدوري العالمي بتركيا

أختار

اتحاد الإمارات للكاراتية كل من

اللاعبتين

حوراء محمد العجمي ، وسارة حاتم العامري من صفوف فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لضمهما إلى

قائمة منتخب الدولة للسيدات

المشارك في منافسات الكوميتيه في منافسات الدوري العالمي للكاراتية التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية

في المدة من 15 وحتى 17 مارس الجاري ، وهي من البطولات المهمة التي تحرص المنتخبات على الاشتراك بها بهدف

الحصول على نقاط أكثر

تساهم في تحسين

تصنيفهم

الدولي في اللعبة.

تشارك حوراء في منافسات تحت 50 كج ، وتلعب سارة في منافسات وزن تحت 61 كج، وتنتظر اللاعبتان مشاركة مقبلة باسم النادي في الدوري العالمي للكاراتية

بالقاهرة KARATE1 PREMIER LEAGUE- CAIRO

التي ستقام خلال شهر ابريل المقبل

، والتي يخوضها فريق الشارقة الرياضي للمرأة بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده الدولي تتيح له الفرصة في الاشتراك في البطولات العالمية المقبلة.

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