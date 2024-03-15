حوراء وسارة تمثلان الشارقة للمرأة في منتخب الكاراتية المشارك في الدوري العالمي بتركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أختار
اتحاد الإمارات للكاراتية كل من
اللاعبتين
حوراء محمد العجمي ، وسارة حاتم العامري من صفوف فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لضمهما إلى
قائمة منتخب الدولة للسيدات
المشارك في منافسات الكوميتيه في منافسات الدوري العالمي للكاراتية التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية
في المدة من 15 وحتى 17 مارس الجاري ، وهي من البطولات المهمة التي تحرص المنتخبات على الاشتراك بها بهدف
الحصول على نقاط أكثر
تساهم في تحسين
تصنيفهم
الدولي في اللعبة.
تشارك حوراء في منافسات تحت 50 كج ، وتلعب سارة في منافسات وزن تحت 61 كج، وتنتظر اللاعبتان مشاركة مقبلة باسم النادي في الدوري العالمي للكاراتية
بالقاهرة KARATE1 PREMIER LEAGUE- CAIRO
التي ستقام خلال شهر ابريل المقبل
، والتي يخوضها فريق الشارقة الرياضي للمرأة بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده الدولي تتيح له الفرصة في الاشتراك في البطولات العالمية المقبلة.
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