ريال مدريد يرفض السماح للاعبيه المشاركة في اولمبياد باريس

أبلغ ريال مدريد الاسباني العديد من الاتحادات الوطنية أنّه لن يسمح للاعبيه في المشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة هذا الصيف في باريس، ذلك حسب ما أشار مصدر مقرّب من الملف، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "أرسل ريال مدريد رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد".

وتُعد هذه الاخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس اولويتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح ان ينتقل الى ريال مدريد من باريس سان جرمان بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وسبق لقائد "الديوك" أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في اولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الاولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

لكن بما انّ مسابقة كرة القدم في الالعاب الاولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا"، فإنّ الاندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها.

وسبق ان صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً"، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان الخميس "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار ديشان الى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.

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