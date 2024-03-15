إنقاذ 15 مهاجراً تونسياً انشطر قاربهم في عرض البحر

أعلنت الجمارك التونسية، إنقاذ 15 تونسيا كانوا على متن قارب مخصص للهجرة غير النظامية، انشطر إلى نصفين في عرض البحر.

وقالت الجمارك في بيان لها، إن وحدة بحرية تابعة لها أنقذت من كانوا على متن القارب قبالة سواحل مدينة هرقلة بولاية سوسة أمس الخميس، أثناء محاولتهم عبور البحر إلى السواحل الإيطالية.

وكان على متن القارب ثمانية رجال وامرأتان وخمسة أطفال. ولم يشهد الحادث حالات غرق.

وشكلت السواحل التونسية منصة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية في المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط في 2023.

ووفق بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) تراجع أعداد المهاجرين عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية، إلى 70 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2023.





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