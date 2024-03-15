منصة «جود» تحفز الأفراد والشركات على دعم «وقف الأم»

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" "Jood"، عن دعمها لحملة "وقف الأم"، التي تهدف إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح المنصة التبرع للـحملة من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر الرابط

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة "جود" الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة "وقف الأم".



وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

حياة أفضل

وأشادت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بحملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد الأقل حظاً حول العالم بشكلٍ مستدام، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم وبعث الأمل في حياةٍ أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.

وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة "وقف الأم"، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة "جود"، باعتبارها قناة جامعة بشكلٍ مبتكر ومتطوّر والقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقة لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة "وقف الأم"، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، مما يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.

وقالت معالي حصة بوحميد: "نسعى من خلال التعاون البناء وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للترويج للحملة من خلال منصة "جود" الرقمية وحث مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل لجمع التبرعات ولتوجيه المتبرعين في إطار آمن ومحفز على العطاء الإنساني والمجتمعي، لمد يد العون والمساعدة لتعليم الملايين حول العالم استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله"، مثمنة معاليها جهود كافة القائمين على المنصة في تقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام كافة المتبرعين لتوفير الوقت والجهد عليهم طوال فترة الحملة، موجهة معاليها الدعوة إلى تعزيز التكاتف المجتمعي وحشد الجهود والمشاركة الفاعلة والالتفاف حول العطاء الإنساني لدعم الحملة في بناء مجتمعات تنهض بسواعد أبنائها وترتقي بمجتمعاتها.

وأوضحت معاليها أن حملة "وقف الأم" تُعد فرصة حقيقية للعطاء وإحياء العمل الإنساني المتجذر في المجتمع الإماراتي منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وانطلاقاً من دورنا الاجتماعي في رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع، نعمل على الترويج للحملة من خلال اضطلاع الهيئة بدورها المنوط بها في تنظيم الورش والحملات الإعلانية والمنصات الرقمية المعتمدة، والاستعداد الأمثل لتلقي التبرعات الداعمة لتحقيق أهداف الحملة السامية وغاياتها النبيلة التي جاءت من أجلها لصنع الفرق في المجتمع المحلي والعالمي.

وتُعد منصة "جُود" للمساهمات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي.. المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية، وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.



قنوات المساهمة

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأم" عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood)، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر

الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".





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