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أحمد بن محمد: نتطلع لمشاركات مجتمعية في «وقف الأم» تعكس قيم الخير والعطاء

3/15/2024 7:17:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن حملة "وقف الأم" الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأني ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "تأتي حملة "وقف الأم" الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل ... هذا الوقف بقيمة مليار درهم هدفه تكريم كل الأمهات في دولة الإمارات وتخصص عوائده للمساهمة في نشر التعليم ... نتطلع لمشاركات مجتمعية تعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا".


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