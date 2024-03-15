أحمد بن محمد: نتطلع لمشاركات مجتمعية في «وقف الأم» تعكس قيم الخير والعطاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن حملة "وقف الأم" الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأني ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس "تأتي حملة "وقف الأم" الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن المبادرات التي يواصل سموه إطلاقها في الشهر الفضيل ... هذا الوقف بقيمة مليار درهم هدفه تكريم كل الأمهات في دولة الإمارات وتخصص عوائده للمساهمة في نشر التعليم ... نتطلع لمشاركات مجتمعية تعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمعنا".
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