ترشيح أستراليا وأوزبكستان لاستضافة كأس آسيا للكرة النسائية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة بعد اجتماع في طشقند إنه أوصى بمنح أستراليا وأوزبكستان حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم النسائية في نسختي 2026 و2029 على الترتيب.

وكان اتحاد أوزبكستان لكرة القدم الذي سبق واستضاف بطولات شبابية على مستوى القارة المتقدم الوحيد لاستضافة نسخة البطولة النسائية في 2029 ومن ثم باتت أوزبكستان قريبة من أن تصبح أول دولة من وسط آسيا تستضيف الحدث.

وقالت كانيا كيوماني رئيسة لجنة الكرة النسائية في الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية في بيان "في 2029 ستكون أمامنا فرصة لتحقيق طموحاتنا بتنمية وزيادة انتشار الكرة النسائية عبر كافة أنحاء القارة."

وأضافت المسؤولة قولها "كاس العالم للكرة النسائية التي شاركت أستراليا في استضافتها العام الماضي فتحت أفاقا جديدة وتعتبر على نطاق واسع أفضل نسخة أقيمت على مر العصور."

ويتعين تصديق اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري على التوصيات حتى تصبح سارية المفعول.

وستكون هذه ثاني مرة تستضيف فيها أستراليا البطولة بعد نسخة 2006 التي أقيمت في أديليد.

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