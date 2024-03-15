جماهير أهلي جدة تجهز مفاجأة سارة لكريستيانو رونالدو

تجهز جماهير أهلي جدة، مفاجأة سارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، خلال مباراة الفريقين المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.

ويحل النصر، ضيفًا على أهلي جدة بملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 24 من عمر الدوري السعودي.

وتعهد مدير رابطة مشجعي الأهلي بدر التركستاني، بالترحيب بكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه نجم من العيار الثقيل.

وقال التركستاني، عبر إذاعة العربية إف إم "نعم سيتم الترحيب بكريستيانو رونالدو، وهذه ليست المرة الأولى التي نرحب فيها بخصوم الأهلي".

وأضاف "نرحب بالمنافسين دائمًا، ومن الطبيعي أن نرحب بالجميع، فما بالك عندما يكون الضيف لاعب من العيار الثقيل مثل رونالدو".

وتابع "كل النجوم إضافة للدوري السعودي، لكن رونالدو تحديدًا يحمل رسالة مختلفة لمشروع المسابقة، لذلك فالأمر ليس مجرد انتماء لفريق، علينا تدعيم نادينا لكن لا وجود للتعصب، وهذه رسالة للجميع".

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