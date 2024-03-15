يغادر الفريق نهاية الموسم.. الفوز بكل الألقاب هدية نجوم ليفربول لوداع كلوب



قال كونور برادلي مدافع ليفربول بعد فوز فريقه 6-1 على سبارتا براج في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية إن ليفربول يرغب في وداع مدربه الألماني يورجن كلوب بأفضل صورة ممكنة وذلك عن طريق الفوز بكل بطولة يشارك فيها حاليا.

وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه سيترك تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة ثمانية أعوام بسبب تراجع طاقته.

وصعد ليفربول الفائز بكأس الرابطة المحلية للمحترفين بإنجلترا لدور الثمانية في الدوري الأوروبي بعد فوزه 11-1 على النادي التشيكي في النتيجة الإجمالية لدور 16 كما أنه يتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وصعد أيضا لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال برادلي (20 عاما) في تصريحات تلفزيونية "لم أعرف مدربا غيره في هذا النادي. لذا فإن رحيله محزن."

وأضاف المدافع الشاب "نريد فقط الفوز بكل بطولة ممكنة من أجله وأن نودعه بأفضل صورة ممكنة."

وسيحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس إنجلترا الأحد المقبل قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم 31 مارس

الجاري.

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