أزمة جديدة بينهما.. كورتوا يلجأ إلى «بينوكيو» للرد على تصريحات مدرب بلجيكا

اتهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، مدرب منتخب بلجيكا دومينيكو تيديسكو، بالكذب بعدما قام بنفي تصريحاته.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يتردد كورتوا، في الرد علنًا على تصريحات دومينيكو تيديسكو، بعدما نشر ثلاثة رموز تعبيرية لـ "بينوكيو"، في إشارة إلى كذب المدرب.

وصرح مدرب بلجيكا بشأن استدعاء كورتوا لبطولة يورو 2024، قائلاً:“من الجيد أن يكون كورتوا جاهزًا، نخطط لاستعداداتنا بناءً على تصريحاته، ولكنه سبق وأن قال إنه لا يشعر بأنه مستعدًا للتواجد في كأس أمم أوروبا”.

تلك الكلمات نفاها تيبو كورتوا علنًا ورد على تصريحات مدربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر رموز تعبيرية تصف تصريحات مدرب منتخب بلجيكا بالكذب.

وسبق لكورتوا أن تحدث بخصوص الأمر نفسه في ديسمبر الماضي، عندما وجه له سؤالاً عن إمكانية اللعب في يورو 2024 بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقال:“بسبب هذه الإصابة، لن أتمكن من التواجد في كأس أمم أوروبا”.

وأضاف:“أولاً يجب أن أتعافى بنسبة 100٪ ومن الأفضل عدم تحديد موعد، وإذا كنت محظوظًا، فسأتمكن من لعب مباراة في مايو، لكنني لن أكون مستعدًا بنسبة 100% لبطولة كبيرة مثل يورو”.

وسبق لكورتوا، البالغ من العمر 31 عامًا، المشاركة في 5 بطولات كبرى مع منتخب بلجيكا وهي كأس العالم 2014، وكأس العالم 2018، وكأس العالم 2022، ويورو 2016، ويورو 2020.

وانضم كورتوا، إلى ريال مدريد صيف 2018 قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وتُوج كورتوا رفقة الميرنغي ببطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن العلاقة بين كورتوا وتيديسكو سيئة، منذ أن قرر الأخير منح شارة القيادة للوكاكو وليس كورتوا، أثناء إصابة دي بروين وهو ما لم ينال رضا حارس ريال مدريد.

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