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حمدان بن محمد: مبادرة «وقف الأم» تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات

3/15/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مبادرة وقف الأم تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "مع مطلع هذا الشهر الفضيل، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "وقف الأم" لإنشاء صندوق وقفي مبتكر بمليار درهم لدعم التعليم .. بها نكرم الأمهات ونساهم في نشر نور التعليم ... لنساهم معاً في دعم هذه المبادرة التي تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات".


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