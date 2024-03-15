حمدان بن محمد: مبادرة «وقف الأم» تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مبادرة وقف الأم تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "مع مطلع هذا الشهر الفضيل، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "وقف الأم" لإنشاء صندوق وقفي مبتكر بمليار درهم لدعم التعليم .. بها نكرم الأمهات ونساهم في نشر نور التعليم ... لنساهم معاً في دعم هذه المبادرة التي تعكس قيم التراحم والتكافل المتأصلة في مجتمع الإمارات".
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