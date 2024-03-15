Friday, 15 March 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمبري للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط في اليمن

3/15/2024 7:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت شركة أمبري للأمن البحري، إن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.
وبحسب الشركة فإن هناك أضرارا ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها السفينة كانت مدرجة على أنها تابعة لإسرائيل ولكن تم تغيير ملكيتها في فبراير/ شباط الماضي.













MENAFN15032024000208011052ID1107981768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث