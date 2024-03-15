أمبري للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط في اليمن

أمبري للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط في اليمن
التاريخ
3/15/2024 7:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت شركة أمبري للأمن البحري، إن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.
وبحسب الشركة فإن هناك أضرارا ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها السفينة كانت مدرجة على أنها تابعة لإسرائيل ولكن تم تغيير ملكيتها في فبراير/ شباط الماضي.
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