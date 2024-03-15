عاجل 3 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل في منطقة المخابرات غرب غزة

عاجل 3 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل في منطقة المخابرات غرب غزة
التاريخ
3/15/2024 7:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، خلف 3 شهداء وعدد من الجرحى.
ومنذ ساعة، تواصل طائرات الاحتلال قصفا مكثفا لمخيم الشاطئ والأحياء الغربية لمدينة غزة.
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