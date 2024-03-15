بني مصطفى: من الضروري أن تستمر الأونروا ببرامجها وجهودها الإغاثية والتعليمية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في الحدث الجانبي الذي جاء بعنوان، "حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، أمس الخميس، في نيويورك.



وتطرقت بني مصطفى إلى معاناة النساء والأطفال في قطاع غزة جراء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار، ومن تجويع وتنكيل وتشريد، تشكل النساء والأطفال معظم ضحاياه.



وجاء تنظيم الحدث الجانبي، "حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية"، من قبل دولة فلسطين بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة وزيرة المرأة في مصر، ووزيرة المرأة في تشيلي. كما شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي بعنوان "نحن نستحق الأفضل، إطلاق العنان لقوة الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات".



وأكدت بني مصطفى، أنه ومنذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أن الأردن يعمل على أكثر من مسار، وذلك عبر الإنزالات الجوية، وعبر إرسال مساعدات إلى رفح، ومن رفح تدخل إلى غزة أيضا ضمن الآلية المتبعة حاليا وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وكذلك المساعدات عبر جسر الملك حسين إلى غزة.



وبينت، أن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تحول وتعرقل إيصال ما يكفي من المساعدات، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة أن ما وصل إلى القطاع من مساعدات أقل من 10 بالمئة من حاجته.



وأشارت إلى أنه من الضروري أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في برامجها وجهودها الإغاثية والتعليمية، لأنها ولدت مع ولادة القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم "الأونروا"، التي تمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني داخل غزة وكذلك للاجئين الفلسطينيين في مناطق متعددة أهمها الأردن، حيث تعتبر (الأونروا) الأساس في تقديم خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية لللاجئين الفلسطينيين في كل مكان.