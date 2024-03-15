عاجل القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة بمشاركة دولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الجمعة، 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية، بمشاركة عدد من الدول؛ في إطار المساعي الدولية والإقليمية التي يقودها الأردن للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ولمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية التي يمرون بها خلال شهر رمضان المبارك،

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع شمالي القطاع طائرتان من نوع C130 تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لبلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على روح التعاضد والتضامن بين أبناء الشعبين، وتلبية للاحتياجات الإنسانية للسكان في القطاع.

وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالاً جوياً أردنياً، و63 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.