سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى
التاريخ
3/15/2024 6:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بأن سلطات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وفي الجمعة الأولى من رمضان، فرضت السلطات الإسرائيلية على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس قيودا مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة.
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