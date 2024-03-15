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سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى

3/15/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بأن سلطات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وفي الجمعة الأولى من رمضان، فرضت السلطات الإسرائيلية على حواجزها العسكرية بين الضفة الغربية والقدس قيودا مشددة شملت إرجاع غالبية الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المدينة.













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