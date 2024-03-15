اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش رد حماس على صفقة التبادل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع بمقر وزارة الدفاع لمناقشة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على صفقة التبادل.
في هذه الأثناء، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"صفقة الآن وبإنقاذ جميع الأسرى".
وكانت حماس قدمت أمس الخميس للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى.
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