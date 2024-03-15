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اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش رد حماس على صفقة التبادل

3/15/2024 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع بمقر وزارة الدفاع لمناقشة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على صفقة التبادل.
في هذه الأثناء، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"صفقة الآن وبإنقاذ جميع الأسرى".
وكانت حماس قدمت أمس الخميس للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى.













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