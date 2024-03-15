شهداء وجرحى بقصف شمال غرب غزة
التاريخ
3/15/2024 6:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين واصابة العديد في قصف إسرائيلي بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.
يأتي ذلك، في حين اصابة عدد آخر من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد كانوا ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.
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