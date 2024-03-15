Friday, 15 March 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى بقصف شمال غرب غزة

3/15/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين واصابة العديد في قصف إسرائيلي بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة.
يأتي ذلك، في حين اصابة عدد آخر من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد كانوا ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.













MENAFN15032024000208011052ID1107981593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث