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فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

3/15/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها الجمعة في أقصى الشرق الروسي في إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام.
وبدأت عمليات التصويت الجمعة في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20:00 (الساعة 18:00 توقيت غرينيتش) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.
ويدلي الناخبون بأصواتهم في مراكز الاقتراع عبر المناطق الزمنية الـ11 في البلاد الشاسعة، وكذلك في المناطق التي تم ضمها من أوكرانيا.
ويترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، والمرشحون الثلاثة الآخرون في الاقتراع هم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.
ولا يمكن إلا للمرشحين المسجلين أو الهيئات الاستشارية المدعومة من الدولة تعيين مراقبين في مراكز الاقتراع.
ومع إجراء الاقتراع على مدى ثلاثة أيام فيما يقرب من 100 ألف مركز اقتراع بالبلاد، فإن أي مراقبة حقيقية صعبة على أي حال.













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